Семшов: «Рубин» не убеждает, что сможет подняться выше седьмого места

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» Игорь Семшов оценил старт «Рубина» в текущем сезоне Мир РПЛ после выездной ничьей казанцев с «Оренбургом» в матче 7-го тура (2:2).

«Сыграли в первом тайме в свой футбол, забили два мяча. Даку сделал дубль, но в целом мог бы и пять мячей забить. А потом стандарт, на которых обычно «Рубин» очень внимателен — и первый ответный гол, и глупый пенальти — и ничья. По нынешним трактовкам это пенальти, но я бы такие не ставил.

И пока в целом «Рубин» по старту чемпионата не убеждает в том, что сможет подняться выше седьмого места, которое занял в прошлом году. Удивительный на самом деле результат матча — для «Рубина», который классно контратакует, 2:0 в гостях к перерыву идеальный счет. Как умудрились отдать победу, непонятно», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» в семи стартовых турах сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги набрал 11 очков и занимает седьмое место, уступая имеющему такое же количество очков «Спартаку» по результату личной встречи. По итогам сезона-2024/2025 клуб из столицы Татарстана также финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы.

