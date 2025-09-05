Парагвай с Хуаном Касересом сыграл вничью с Эквадором и квалифицировался на ЧМ-2026

В ночь с 4 на 5 сентября мск на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в столице Парагвая Асунсьоне завершился матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Парагвая и Эквадора. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0, этот результат обеспечил парагвайцам финиш в топ-6 и прямой выход на мундиаль.

Правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес вышел в стартовом составе национальной команды Парагвая и провёл на поле полный матч, не отметившись в протоколе.

Сборная Парагвая набрала 25 очков в 17 матчах, занимает шестое место в отборочной группе и за тур до конца квалификации увеличила отрыв от седьмого места до семи очков, что гарантирует ей участие в ЧМ-2026. Эквадор с 26 очками в 17 матчах занимает третье место.