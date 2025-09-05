Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбия — Боливия, результат матча 5 сентября 2025, счет 3:0, 17-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Колумбия крупно обыграла Боливию с голом Джона Кордобы и вышла на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 сентября мск на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия) состоялся матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Колумбии и Боливии. Встреча завершилась победой колумбийцев со счётом 3:0, которая гарантировала им прямую путёвку на мундиаль.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Родригес – 31'     2:0 Кордоба – 74'     3:0 Кинтеро – 83'    

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник Хамес Родригес. На 74-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество колумбийцев. На 83-й минуте форвард Хуан Кинтеро установил окончательный счёт.

Сборная Колумбии набрала 25 очков в 17 матчах, поднялась на промежуточное четвёртое место в отборочной группе и за тур до конца квалификации увеличила отрыв от седьмого места до семи очков, что обеспечивает ей участие в ЧМ-2026. Боливия с 17 очками в 17 матчах занимает восьмое место.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android