Колумбия крупно обыграла Боливию с голом Джона Кордобы и вышла на ЧМ-2026

В ночь с 4 на 5 сентября мск на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия) состоялся матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Колумбии и Боливии. Встреча завершилась победой колумбийцев со счётом 3:0, которая гарантировала им прямую путёвку на мундиаль.

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник Хамес Родригес. На 74-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество колумбийцев. На 83-й минуте форвард Хуан Кинтеро установил окончательный счёт.

Сборная Колумбии набрала 25 очков в 17 матчах, поднялась на промежуточное четвёртое место в отборочной группе и за тур до конца квалификации увеличила отрыв от седьмого места до семи очков, что обеспечивает ей участие в ЧМ-2026. Боливия с 17 очками в 17 матчах занимает восьмое место.