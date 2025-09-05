Сборная Уругвая разгромила Перу и квалифицировалась на ЧМ-2026

Национальная команда Уругвая обыграла сборную Перу в матче отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Родриго Агирре, Хиорхьян де Арраскаета и Федерико Виньяс.

Таким образом, Уругвай гарантировал себе участие на чемпионате мира по футболу 2026 года. Перу, в свою очередь, не смогла квалифицировать в финальную стадию ЧМ-2026.

В заключительном туре Уругвай встретится с национальной командой Чили, а Перу встретится с Парагваем.

В 2026 году впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира примут участие 48 сборных.