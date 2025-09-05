Скидки
Аргентина — Венесуэла, результат матча 5 сентября 2025, счет 3:0, 17-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Венесуэлы в матче 17-го тура отбора к чемпионату мира по футболу со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол забил Кристиан Ромеро.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года и отобралась на турнир. Венесуэла, в свою очередь, финишировала на седьмом месте, и за право выступить на ЧМ-2026 проведёт стыковые матчи.

В 2026 году впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира примут участие 48 сборных.

Календарь отбора ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора ЧМ-2026
