Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины обыграла национальную команду Венесуэлы в матче 17-го тура отбора к чемпионату мира по футболу со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол забил Кристиан Ромеро.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года и отобралась на турнир. Венесуэла, в свою очередь, финишировала на седьмом месте, и за право выступить на ЧМ-2026 проведёт стыковые матчи.

В 2026 году впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира примут участие 48 сборных.