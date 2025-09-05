Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026
Поделиться
Сборная Аргентины обыграла национальную команду Венесуэлы в матче 17-го тура отбора к чемпионату мира по футболу со счётом 3:0.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё один гол забил Кристиан Ромеро.
Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года и отобралась на турнир. Венесуэла, в свою очередь, финишировала на седьмом месте, и за право выступить на ЧМ-2026 проведёт стыковые матчи.
В 2026 году впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира примут участие 48 сборных.
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
04:32
-
04:27
-
04:26
-
04:25
-
03:59
-
03:42
-
03:26
-
03:24
-
02:57
-
02:45
-
02:39
-
02:21
-
02:12
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:44
-
00:41
-
00:28
-
00:23
-
00:19
-
00:06
-
00:00
- 4 сентября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:39
-
23:11
-
23:05
-
22:57
-
22:57