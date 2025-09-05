Определились все обладатели прямых путёвок на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ

В южноамериканском отборочном турнире к чемпионату мира — 2026 за тур до финиша стали известны все шесть сборных, которые вышли на мундиаль напрямую. Прямые путёвки на ЧМ-2026 завоевали национальные команды Аргентины, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии и Парагвая.

В ночь с 4 на 5 сентября мск в КОНМЕБОЛ определились сразу три участника чемпионата мира. Уругвай и Колумбия оформили квоты на ЧМ крупными домашними победами с одинаковым счётом 3:0 над Перу и Боливией соответственно. Парагвай гарантировал себе финиш в топ-6 ничьей на своём поле с Эквадором (0:0).

Ещё одна команда из Южной Америки может отобраться на мундиаль через межконтинентальные стыковые матчи. За тур до финиша квалификации седьмое место, дающее право на стыки, занимает Венесуэла, также сохраняет на него шансы отстающая на одно очко Боливия. Сборные Чили и Перу утратили все возможности для выхода на ЧМ.

