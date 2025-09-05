Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике оформил голевой пас за сборную Бразилии

Луис Энрике оформил голевой пас за сборную Бразилии
Комментарии

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике оформил голевую передачу за сборную Бразилии в домашнем матче 17-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026. На 72-й минуте футболист ассистировал полузащитнику Лукасу Пакете, который установил текущий счёт 2:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Пакета – 73'    

Луис Энрике начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте. Эта игра стала для него седьмой за национальную команду, в шести предыдущих вингер отметился двумя голами и одним ассистом.

В стартовом составе пентакампеонов дебютировал также левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос, для которого эта игра стала первой официальной за сборную Бразилии.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Карпин — о приглашении Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

