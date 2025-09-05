Луис Энрике оформил голевой пас за сборную Бразилии

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике оформил голевую передачу за сборную Бразилии в домашнем матче 17-го тура отборочного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира — 2026. На 72-й минуте футболист ассистировал полузащитнику Лукасу Пакете, который установил текущий счёт 2:0.

Луис Энрике начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте. Эта игра стала для него седьмой за национальную команду, в шести предыдущих вингер отметился двумя голами и одним ассистом.

В стартовом составе пентакампеонов дебютировал также левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос, для которого эта игра стала первой официальной за сборную Бразилии.

