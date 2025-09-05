Скидки
Главная Футбол Новости

Бразилия — Чили, результат матча 5 сентября 2025, счет 3:0, 17-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Дугласа Сантоса, у Луиса Энрике ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 сентября мск на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершился матч 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Бразилии и Чили. Встреча завершилась победой бразильцев с крупным счётом 3:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Пакета – 73'    

На 38-й минуте первый гол пентакампеонов забил нападающий Эстевао. На 72-й минуте второй мяч бразильцев оформил полузащитник Лукас Пакета. На 76-й минуте хавбек Бруно Гимарайнс довёл счёт до крупного.

За сборную Бразилии сыграли два футболиста петербургского «Зенита». 31-летний Дуглас Сантос вышел в стартовом составе и провёл полностью свой первый официальный матч за пентакампеонов (ранее на его счету был один товарищеский), для этого футболист осуществил обратную смену футбольного гражданства с российского на бразильское. 24-летний вингер Луис Энрике вышел на замену на 66-й минуте и на 72-й минуте оформил результативный пас.

Бразилия набрала 28 очков в 17 матчах и занимает в квалификационной группе второе место, уже обеспечив себе участие в ЧМ-2026. Чилийцы с 10 очками занимают последнее, 10-е место, и утратили все шансы попасть на мундиаль.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Определились все обладатели прямых путёвок на ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ
