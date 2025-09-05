Скидки
Новичок «Краснодара» Пальцев: моя цель — стать чемпионом России

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев рассказал о своих целях в составе чёрно-зелёных.

— Твои слова: «Я не мечтатель, а реалист. Ставлю цель — добьюсь её». Следующая твоя цель после перехода в «Краснодар»?
— Она не изменилась. Я хочу стать чемпионом России. Будем добиваться второй победы в чемпионате подряд для «Краснодара». А я буду частью команды, частью корабля, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

