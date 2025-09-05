Валентин Пальцев раскрыл подробности перехода в «Краснодар» из «Динамо» Мх

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев, рассказал, как осуществлялся его трансфер

«После игры с московским «Динамо» ко мне подходит Шамиль Камилович (Шамиль Газизов — генеральный директор «Динамо» Мх. — Прим. «Чемпионата») и говорит: «Ну что, Валентин, пора нам с тобой прощаться». Я спрашиваю: «В смысле?», а он: «Потом поговорим». Правда, так и не поговорили — о «Краснодаре» из новостей узнал. Улетел домой в Нижний Новгород, и тогда уже позвонили из моего агентства Ultimate Sports и связали с представителями «Краснодара». После мы поговорили с Мурадом Олеговичем (Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара». — Прим. «Чемпионата») и сошлись на том, что нужно пройти медосмотр, поскольку клуб рассматривает мою кандидатуру», — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

