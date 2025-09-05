«В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьёй». Скалони — о Месси

38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не поедет на матч 18-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Эквадором. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Лионель Скалони после матча со сборной Венесуэлы.

«Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменён, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому, что мы заранее договорились, что он сыграет весь поединок. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьёй», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Напомним, Месси пока не объявлял о завершении карьеры, но на прошлой неделе заявил, что игра с Венесуэлой станет его последним домашним матчем в отборе на чемпионат мира.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года. Впервые в истории чемпионат мира пройдёт на территории сразу трёх стран: США, Мексики и Канады.