Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Аргентины

Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Аргентины
Комментарии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Венесуэлы (3:0) рассказал, что еще не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Я полон энтузиазма и нетерпения. Шаг за шагом. Я еще не принял решения!» — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, 38-летний Лионель Месси на прошлой неделе подтвердил, что встреча с Венесуэлой в Буэнос-Айресе станет для него последней домашней игрой в рамках отбора на чемпионат мира.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года.

Материалы по теме
«В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьёй». Скалони — о Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android