Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Аргентины
Поделиться
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Венесуэлы (3:0) рассказал, что еще не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39' 2:0 Мартинес – 76' 3:0 Месси – 80'
«Я полон энтузиазма и нетерпения. Шаг за шагом. Я еще не принял решения!» — приводит слова Месси TyC Sports.
Напомним, 38-летний Лионель Месси на прошлой неделе подтвердил, что встреча с Венесуэлой в Буэнос-Айресе станет для него последней домашней игрой в рамках отбора на чемпионат мира.
Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
07:30
-
07:28
-
06:45
-
06:31
-
05:29
-
05:16
-
04:55
-
04:32
-
04:27
-
04:26
-
04:25
-
03:59
-
03:42
-
03:26
-
03:24
-
02:57
-
02:45
-
02:39
-
02:21
-
02:12
-
02:00
-
01:45
-
01:35
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:44
-
00:41
-
00:28
-
00:23
-
00:19
-
00:06
-
00:00
- 4 сентября 2025
-
23:55
-
23:44