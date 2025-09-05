Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 17-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Венесуэлы (3:0) рассказал, что еще не принял решения о завершении карьеры в национальной команде.

«Я полон энтузиазма и нетерпения. Шаг за шагом. Я еще не принял решения!» — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, 38-летний Лионель Месси на прошлой неделе подтвердил, что встреча с Венесуэлой в Буэнос-Айресе станет для него последней домашней игрой в рамках отбора на чемпионат мира.

Сборная Аргентины обеспечила себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2026 года.