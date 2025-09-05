Скидки
Лионель Месси повторил рекорд по числу матчей в отборах КОНМЕБОЛ к чемпионатам мира

Лионель Месси повторил рекорд по числу матчей в отборах КОНМЕБОЛ к чемпионатам мира
Аудио-версия:
38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд по количеству игр в южноамериканских квалификационных турнирах к чемпионатам мира. В ночь с 4 на 5 сентября в домашней игре 17-го тура квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026 с Венесуэлой (3:0) Месси сыграл свой 72-й отборочный матч за карьеру.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

Ранее столько же игр в отборочных турнирах к ЧМ сыграл центральный защитник сборной Эквадора Иван Уртадо, завершивший карьеру в своей национальной команде в 2014 году.

В матче с Венесуэлой Месси оформил дубль. Сборная Аргентины за тур до финиша лидирует в южноамериканской отборочной группе и уже гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Сын Суареса не поздоровался с Месси

Дубль Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборе ЧМ-2026
