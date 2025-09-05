Скидки
Игрок сборной России Горшков прокомментировал ничью в матче с Иорданией

Игрок сборной России Горшков прокомментировал ничью в матче с Иорданией
Защитник сборной России Юрий Горшков высказался по итогам ничейного домашнего товарищеского матча со сборной Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Критика уже идёт? Иордания — хорошая команда. Мы с «Зенитом» играли с ними на сборах. Немножко у нас не получилось начало матча. Теряли много на своей половине, дальше выровняли. Стали получше играть. Во втором тайме началось давление. Думаю, что матч всё равно в актив. Были хорошие скорости и другое движение мяча.

Чувствуется, что Иордания — будущий участник чемпионата мира. Сразу это поняли. Не знаю, видел ты или нет, но в центр очень тяжело было доставить мяч. Больше одного-двух касаний делаешь — сразу потеря. Они не просто так попали на чемпионат мира. Считаю, что была хорошая проверка», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Левый защитник Юрий Горшков вышел на матч с Иорданией в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

Видео: Эракович забивает за Сербию в товарищеском матче с Иорданией

