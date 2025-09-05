Скидки
Пальцев рассказал, кто первым из игроков «Краснодара» узнал о его переходе из «Динамо» Мх

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев назвал игрока «быков», которому в первую очередь сообщил о трансфере.

— Уже кто-то из футболистов «Краснодара» тебе написал?
— Если честно, никто не писал. Иногда общаемся с Кривцовым, я ему сам отправил сообщение, а он уже в новостях видел. Не знаю, ждёт ли он меня, но в курсе был точно, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущей регулярке футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

Видео: Кривцов эмоционально общается с фанатами после проигрыша

