«У Луиса Энрике выдающийся талант». Анчелотти — о вингере «Зенита»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти остался доволен игрой полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Чили (3:0).

Напомним, 24-летний Энрике вышел на замену на 66-й минуте и на 72-й минуте оформил результативную передачу.

«У Луиса Энрике выдающийся талант. Он очень силён физически, великолепен в игре один в один. Он изменил ход матча благодаря своей свежести, был свеж физически. Футболист с таким талантом, когда сам полон сил, а другие устали, меняет игру. Для сборной очень важно иметь футболиста такого уровня», — приводит слова Анчелотти Globo.

Бразилия набрала 28 очков в 17 матчах и занимает в квалификационной группе второе место, уже обеспечив себе участие в ЧМ-2026.