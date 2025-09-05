Скидки
Главная Футбол Новости

«У Луиса Энрике выдающийся талант». Анчелотти — о вингере «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти остался доволен игрой полузащитника «Зенита» Луиса Энрике в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 73'    

Напомним, 24-летний Энрике вышел на замену на 66-й минуте и на 72-й минуте оформил результативную передачу.

«У Луиса Энрике выдающийся талант. Он очень силён физически, великолепен в игре один в один. Он изменил ход матча благодаря своей свежести, был свеж физически. Футболист с таким талантом, когда сам полон сил, а другие устали, меняет игру. Для сборной очень важно иметь футболиста такого уровня», — приводит слова Анчелотти Globo.

Бразилия набрала 28 очков в 17 матчах и занимает в квалификационной группе второе место, уже обеспечив себе участие в ЧМ-2026.

Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Дугласа Сантоса, у Луиса Энрике — голевой пас
Комментарии
