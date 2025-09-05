Скидки
Игрок сборной России Круговой: наши соперники становятся лучше

Защитник сборной России Данил Круговой высказался по итогам ничейного домашнего товарищеского матча со сборной Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Наши соперники 100% становятся лучше. Ранее была Нигерия, сейчас — Иордания. Это хорошие спарринги. Спасибо, что находят такие матчи. С ними намного интереснее играть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Левый защитник Данил Круговой начал матч со сборной Иордании на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте, выйдя на поле после Юрия Горшкова.

7 сентября сборная России сыграет на выезде товарищеский матч с национальной командой Катара.

Видео: Круговой выложил видео с игроками ЦСКА после перехода

