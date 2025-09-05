Скидки
Валентин Пальцев: база «Краснодара» — прям вау, космический уровень!

Валентин Пальцев: база «Краснодара» — прям вау, космический уровень!
Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев высказался о тренировочной базе своего нового клуба.

— Когда тебя впервые вызвали в сборную России, главным впечатлением ты назвал базу «Краснодара». Настолько понравилась?
— Да, база — прям вау! Там понравилось всё до мелочей, начиная с входа, заканчивая полями. На базе есть всё для восстановления, жилья, хорошего питания и тренировок. Космический уровень! — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона.

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

