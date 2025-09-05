Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Валентин Пальцев рассказал о диалоге с Мурадом Мусаевым перед переходом в «Краснодар»

Валентин Пальцев рассказал о диалоге с Мурадом Мусаевым перед переходом в «Краснодар»
Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев поделился подробностями беседы с главным тренером «быков» Мурадом Мусаевым перед своим переходом в клуб.

— В каком ключе прошёл диалог с Мусаевым: ты больше слушал или спрашивал?
— Да, я больше слушал. Надеюсь, после подписания контракта удастся поговорить с ним побольше. В целом говорили про мою позицию, схему «Краснодара» и всякие мелочи, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября «Краснодар» официально сообщил о подписании Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона. В текущем сезоне за «Динамо» из Махачкалы 22-летний защитник успел провести 10 матчей и забил один мяч.

