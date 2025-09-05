«Всегда мечтал закончить здесь вот так». Месси — о, вероятно, последней игре в Аргентине

Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде после выигранного матча с Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Ранее экс-игрок «Барселоны» говорил, что, вероятно, это его последняя игра в родной стране.

«Всегда мечтал закончить здесь вот так. Быть рядом со своими болельщиками.

Много эмоций, когда знаешь, что это последний матч, в котором важны очки. Я многое пережил на этом поле, хорошее и плохое, но всегда приятно выступать перед нашими болельщиками. Особенно после победы. Мы много лет наслаждаемся игрой за игрой. Я очень счастлив», — приводит слова Месси TyC Sports.

Кроме этого, Месси рассказал, что собирается быть в оптимальной форме к моменту проведения чемпионата мира. В возможном прощальном для себя матче аргентинец оформил дубль.