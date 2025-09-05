Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда мечтал закончить здесь вот так». Месси — о, вероятно, последней игре в Аргентине

«Всегда мечтал закончить здесь вот так». Месси — о, вероятно, последней игре в Аргентине
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры в национальной команде после выигранного матча с Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Ранее экс-игрок «Барселоны» говорил, что, вероятно, это его последняя игра в родной стране.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Всегда мечтал закончить здесь вот так. Быть рядом со своими болельщиками.

Много эмоций, когда знаешь, что это последний матч, в котором важны очки. Я многое пережил на этом поле, хорошее и плохое, но всегда приятно выступать перед нашими болельщиками. Особенно после победы. Мы много лет наслаждаемся игрой за игрой. Я очень счастлив», — приводит слова Месси TyC Sports.

Кроме этого, Месси рассказал, что собирается быть в оптимальной форме к моменту проведения чемпионата мира. В возможном прощальном для себя матче аргентинец оформил дубль.

Материалы по теме
«Пожал руку Месси и не хотел её мыть». Как воспитанник «Барселоны» попал в Хабаровск
Эксклюзив
«Пожал руку Месси и не хотел её мыть». Как воспитанник «Барселоны» попал в Хабаровск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android