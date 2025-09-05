Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Круговой высказался о ничьей с Иорданией

Игрок сборной России Круговой высказался о ничьей с Иорданией
Защитник сборной России Данил Круговой высказался о ничьей в товарищеском матче с Иорданией (0:0). Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

— Чувствовалось, что играли с командой — участником чемпионата мира?
— Мы уже так давно не были на чемпионатах мира или Европы… Но Иордания — сильный соперник. Получился хороший и боевой матч. Они очень хороши физически. Однако мы не уступаем им по физическим данным. Играли дома, поэтому должны были владеть мячом и создавать моменты, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

