Игрок сборной России Круговой высказался о ничьей с Иорданией

Защитник сборной России Данил Круговой высказался о ничьей в товарищеском матче с Иорданией (0:0). Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана.

— Чувствовалось, что играли с командой — участником чемпионата мира?

— Мы уже так давно не были на чемпионатах мира или Европы… Но Иордания — сильный соперник. Получился хороший и боевой матч. Они очень хороши физически. Однако мы не уступаем им по физическим данным. Играли дома, поэтому должны были владеть мячом и создавать моменты, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.