Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 5 сентября

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 5 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 (время московское):

21:45. Черногория — Чехия;
21:45. Фарерские острова — Хорватия;
21:45. Исландия — Азербайджан;
21:45. Украина — Франция;
21:45. Дания — Шотландия;
21:45. Греция — Беларусь;
21:45. Словения — Швеция;
21:45. Италия — Эстония;
21:45. Швейцария — Косово;
21:45. Молдавия — Израиль.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open
Топ-события пятницы: старт сезона в КХЛ, Месси и Мбаппе в отборе к ЧМ, бокс и US Open
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android