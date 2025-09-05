Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 (время московское):

21:45. Черногория — Чехия;

21:45. Фарерские острова — Хорватия;

21:45. Исландия — Азербайджан;

21:45. Украина — Франция;

21:45. Дания — Шотландия;

21:45. Греция — Беларусь;

21:45. Словения — Швеция;

21:45. Италия — Эстония;

21:45. Швейцария — Косово;

21:45. Молдавия — Израиль.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).