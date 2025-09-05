Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Краснодара» Пальцев ответил, на какой позиции будет играть в команде

Новичок «Краснодара» Пальцев ответил, на какой позиции будет играть в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» защитник Валентин Пальцев рассказал, на какой позиции ему предстоит играть в составе чёрно-зелёных.

— В «Краснодар» ты приходишь правым защитником или центральным?
— Правым крайним. На данном этапе для меня это не столь привычно, но всё-таки это моя позиция. Думаю, мне не трудно трудно освоиться в «Краснодаре». Просто в Махачкале мы играем в пять защитников, а тут — четыре. Уже отвык, нужно будет время, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона.

Материалы по теме
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Эксклюзив
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android