Новичок «Краснодара» Пальцев ответил, на какой позиции будет играть в команде

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» защитник Валентин Пальцев рассказал, на какой позиции ему предстоит играть в составе чёрно-зелёных.

— В «Краснодар» ты приходишь правым защитником или центральным?

— Правым крайним. На данном этапе для меня это не столь привычно, но всё-таки это моя позиция. Думаю, мне не трудно трудно освоиться в «Краснодаре». Просто в Махачкале мы играем в пять защитников, а тут — четыре. Уже отвык, нужно будет время, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона.

