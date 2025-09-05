«С учётом моего возраста — логичнее всего, что не поеду». Месси — об участии в ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси после выигранного матча с Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года рассказал, будет ли он принимать участие в мундиале.

«То же самое, что я говорил раньше о чемпионате мира: не думаю, что буду играть ещё раз. С учётом моего возраста — логичнее всего, что не поеду. Но, мы почти у цели, поэтому я воодушевлён и мотивирован играть. Как я всегда говорю — иду к этому дню, ориентируясь на своё самочувствие.

Стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я ощущаю себя хорошо, мне это нравится, но когда нет, честно говоря, я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не участвовать, если мне плохо. Так что посмотрим. Я ещё не принял решения насчёт чемпионата мира.

Закончу сезон, потом проведу предсезонку, а там останется ещё полгода. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня будет хорошая предсезонка в 2026 году и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом решу», — приводит слова Месси ESPN.