Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Юрий Горшков назвал плюс от вызова Дугласа Сантоса в Бразилию

Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал ситуацию своего конкурента по позиции Дугласа Сантоса. Накануне Сантос был вызван в сборную Бразилии. Он снова стал легионером в чемпионате России, несмотря на наличие российского гражданства.

— Можно сказать, что ты выдохнул, когда Дуглас Сантос стал снова легионером, что у тебя больше шансов играть?
— Вообще не согласен. Никак не выдыхал. Мы появлялись много раз и вместе с Дугласом на поле. Наверное, это какой-то плюс для всех российских ребят. Не только конкретно для меня. Посмотрим, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

