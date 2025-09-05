Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Главный тренер Казахстана Алиев высказался после поражения от Уэльса в матче отбора к ЧМ

Главный тренер Казахстана Алиев высказался после поражения от Уэльса в матче отбора к ЧМ
Аудио-версия:
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Уэльсом (0:1). Встреча состоялась на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 25'    

«Говорить очень тяжело после такого матча. Начало было таким, что, пока у валлийцев оставались силы, мы отдали инициативу, но затем подкорректировали игру. В принципе, в первом тайме не было особых моментов: нам нужно было перетерпеть, а на второй тайм была стратегия — учитывая искусственное поле, болельщиков и наступающую усталость со временем. Во второй половине мы внесли коррективы, и ребята прибавили — стало получаться то, что мы и хотели увидеть.

Думаю, ребята это понимают и делают всё с удовольствием. К сожалению, сегодня, как и в матче с Северной Македонией, удача отвернулась, но она приходит через труд и работу. Благодарю ребят, благодарю болельщиков за то, что гнали команду вперёд. Команда чувствовала их поддержку — мы любим наших болельщиков. К сожалению, мяч так и не пересёк линию: за две игры у нас — пять перекладин», — приводит слова Алиева пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Новости. Футбол
