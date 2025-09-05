Скидки
Алексей Батраков: если буду всё правильно делать, придёт роль лидера сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, готов ли он взять на себя роль лидера сборной России по возвращении на международную арену. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Ты готов взять на себя роль лидера сборной по возвращении в международные матчи?
— Я просто стараюсь работать и прогрессировать. Если я буду всё делать правильно, это само придёт, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Батраков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.

