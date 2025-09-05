Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная Германии не сумела забить в матче отборочного турнира к ЧМ впервые с 2001 года

Сборная Германии не сумела забить в матче отборочного турнира к ЧМ впервые с 2001 года
Комментарии

Национальная команда Германии не сумела забить в матче отборочного турнира впервые за последние 24 года. В последний раз Германия не забивала в отборе к чемпионату мира в 2001 году — в игре с Финляндией (0:0). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    

Накануне немцы проиграли сборной Словакии в матче 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со счётом 0:2. После одного матча европейской квалификации к ЧМ-2026 сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.

В матче 2-го тура Германия сыграет с Северной Ирландией 7 сентября.

