Сборная Германии не сумела забить в матче отборочного турнира к ЧМ впервые с 2001 года

Национальная команда Германии не сумела забить в матче отборочного турнира впервые за последние 24 года. В последний раз Германия не забивала в отборе к чемпионату мира в 2001 году — в игре с Финляндией (0:0). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Накануне немцы проиграли сборной Словакии в матче 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года со счётом 0:2. После одного матча европейской квалификации к ЧМ-2026 сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.

В матче 2-го тура Германия сыграет с Северной Ирландией 7 сентября.