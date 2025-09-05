Скидки
Полузащитник «Сампдории» спас девушку, получившую более 10 ножевых ранений

Полузащитник «Сампдории» Алессандро Беллемо оказал помощь польской туристке в Венеции, получившей более 10 ножевых ранений по всему телу. Итальянский футболист вместе со своим братом не позволили девушке погибнуть и дождались прибытия скорой помощи. Об этом сообщает Sport.es.

По информации испанского издания, Беллемо находился на ужине у своего брата, когда мужчины услышали крики на улице. Они оперативно донесли девушку до своего дома, после чего следили за её состоянием и ожидали медицинских работников. На данный момент туристка находится в больнице, её состояние стабильное. Через несколько часов после инцидента полиция задержала подозреваемого в преступлении психически больного итальянца.

Беллемо всю свою карьеру провёл в Италии, в 2024 году поднявшись в Серию A в составе «Комо».

