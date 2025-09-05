В Ассоциации футбола Иордании надеются на допуск сборной России к международным турнирам

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар считает, что политика должна быть в стороне от спорта, а сборная России должна участвовать в международных турнирах. Накануне, 4 сентября, состоялся матч между Россией и Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Отстранение сборной России — решение ФИФА. Мы ждём с нетерпением возвращения сборной России в международный футбол. Уверены, что политика должна быть в стороне от спорта. Надеемся, что сборная России будет участвовать в международных турнирах», — приводит слова Нассар ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.