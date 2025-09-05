Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» договорился о необычном формате трансфера Кристофера Ву из «Ренна» — источник

Московский «Спартак» договорился о трансфере защитника «Ренна» Кристофера Ву. Однако сделка пройдёт в нестандартном формате, сообщает журналист Максим Никитин в телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Спартак» подпишет Ву совершенно бесплатно. Однако это будет полноценный трансфер, а не просто подписание свободного агента. Взамен «Ренн» получит 20% от последующей перепродажи футболиста. Французский клуб согласился на такие условия.

Отмечается, что «Ренн» хотел продлить контракт с Ву, но стороны не смогли достичь договорённости. Чтобы не разрывать контракт с Кристофером (в таком случае клуб не получит за него вообще никакой платы), французы согласились на нестандартную сделку со «Спартаком».

Интересно, что агентство, которое ведёт дела Ву, тесно сотрудничает с руководством «Ренна». Большая часть игроков команды принадлежит данному агентству. Это сыграло важную роль в том, что «Спартаку», менеджерам Ву и руководству «Ренна» удалось найти компромисс.

Ранее услугами Ву интересовались клубы из Турции и Англии.

