Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий раскритиковал игру сборной России в первом тайме в матче с Иорданией

Известный российский тренер Валерий Непомнящий раскритиковал игру сборной России в первом тайме товарищеского матча с национальной командой Иордании (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Посмотрел матч Россия — Иордания, не могу сказать, что расстроился. С одной стороны, меня удивила Иордания со знаком плюс. Они хорошо двигались, было взаимопонимание. Не зря иорданцы получили путёвку на чемпионат мира. А что касается сборной России, мне кажется, исход первого тайма получился справедливым. Не было качественной игры совершенно. Не знаю, с чем это связано, много суеты и сумбура, отсутствовали уверенность и спокойствие. Уступали и по скорости, и по качеству.

Потом вышли игроки на замену, с пониманием и качеством. У сборной России появилось преимущество, но не реализовали его», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

