Пальцев: перед переходом в «Краснодар» ни с кем не советовался, никто даже не знал

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев признался, что не советовался ни с кем по поводу перехода в стан «быков» из махачкалинского «Динамо».

— Брал время на раздумья, перед тем как согласиться?

— Думать особо не пришлось. Это в любом случае повышение. Это понимают и в «Динамо», и в агентстве, и я лично. «Краснодар» — действующий чемпион, хочется быть в такой команде и подтвердить этот статус. Я даже ни с кем не советовался и не общался. Никто ничего не знал, кроме агентов. Все всё всегда из новостей узнают. Я сам их прошу скрывать от меня разную информацию — пока ничего конкретного нет, не надо говорить. А не советовался потому, что на тот момент ещё ничего не решилось, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за дагестанский клуб 10 матчей и забил один гол. По данным интернет-портала Тransfermarkt, рыночная стоимость Пальцева оценивается в € 2,5 млн.