Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Непомнящий: Карпин готовит оптимальный состав сборной России на матч с Катаром

Непомнящий: Карпин готовит оптимальный состав сборной России на матч с Катаром
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от встречи сборной России с командой Катара. Матч пройдёт в воскресенье, 7 сентября, на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
«Мне кажется, Карпин готовит оптимальный вариант состава ко второй игре. В матче с Иорданией стартовый состав не был сильнейшим на сегодняшний день. Катар и Иордания — команды примерно одного уровня, не зря же, по-моему, в прошлом розыгрыше Кубка Азии они встретились в финале. Кажется, мы уже знаем Катар. Но фактор того, что они будут играть у себя дома, сделает матч для сборной России сложнее. Получится непросто, но у России будет преимущество по игре», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
