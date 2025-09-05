Непомнящий: Карпин готовит оптимальный состав сборной России на матч с Катаром

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от встречи сборной России с командой Катара. Матч пройдёт в воскресенье, 7 сентября, на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

«Мне кажется, Карпин готовит оптимальный вариант состава ко второй игре. В матче с Иорданией стартовый состав не был сильнейшим на сегодняшний день. Катар и Иордания — команды примерно одного уровня, не зря же, по-моему, в прошлом розыгрыше Кубка Азии они встретились в финале. Кажется, мы уже знаем Катар. Но фактор того, что они будут играть у себя дома, сделает матч для сборной России сложнее. Получится непросто, но у России будет преимущество по игре», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.