Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Сыграли — и перевернули календарь». Круговой — о матче России с Иорданией

Комментарии

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой написал в телеграм-канале пост о товарищеском матче с национальной командой Иордании. Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Сыграли — и перевернули календарь. Впереди Катар», — написал футболист.

Со сборной Катара Россия сыграет 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 по московскому времени. В октябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном и с Боливией.

