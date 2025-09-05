«Сыграли — и перевернули календарь». Круговой — о матче России с Иорданией
Поделиться
Защитник сборной России по футболу Данил Круговой написал в телеграм-канале пост о товарищеском матче с национальной командой Иордании. Команды встречались на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
«Сыграли — и перевернули календарь. Впереди Катар», — написал футболист.
Со сборной Катара Россия сыграет 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 по московскому времени. В октябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном и с Боливией.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
12:18
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:40