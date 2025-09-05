«Чемпионат» вручил Алексею Батракову награду как Лучшему молодому футболисту сезона

Полузащитник «Локомотива» и игрок сборной России Алексей Батраков стал лучшим молодым футболистом в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, по версии спортивного портала «Чемпионат» (входит в Rambler&Co). 4 сентября 2025 года главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин вручил в перерыве матча Россия — Иордания вручил Алексею фирменную награду.

«Давно и с любопытством слежу за прогрессом Алексея Батракова. Отмечал его уверенность, талант и понимание игры ещё со времён выступлений за молодёжный состав «Локо». Его путь — наглядный пример того, как целеустремлённость и игровое мышление позволяют компенсировать физические данные и стать ключевым игроком в любой команде. Награда Лучшему молодому футболисту – это признание, причём важно, что выбирают лучшего капитаны и тренеры клубов Премьер-лиги. То есть Батракова оценили настоящие футбольные профессионалы. Уверен, что для Алексея это только начало!», — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

«Очень приятно! Но я сильно не обращаю внимания на такие вещи. Просто воспринимаю как стимул работать ещё больше», — отметил Алексей Батраков.