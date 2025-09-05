РФС отстранил от футбола игрока «Коломны» на три года за участие в азартных играх

Комитет по этике РФС на заседании 4 сентября отстранил от футбола игрока «Коломны» Олега Скворцова на 36 месяцев. Футболиста обвинили в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике — запрет на участие в футбольном тотализаторе и в азартных играх. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Скворцову будет запрещено осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на три года, из них шесть месяцев начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и 30 месяцев — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета. Кроме этого, он будет проходить испытательный срок в течение двух лет.