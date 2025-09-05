Андрей Костин: когда-нибудь «Динамо» станет чемпионом — не надо дёргаться

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, московское «Динамо» однажды обязательно станет чемпионом России по футболу. ВТБ — генеральный спонсор бело-голубых. Минувшим летом «Динамо» возглавил Валерий Карпин.

— Учитывая бюджет «Динамо», нового тренера и значительное усиление, будет ли трагедией, если команда не станет чемпионом в этом сезоне?

— Какая трагедия? Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами — только не надо дергаться, — приводит слова Костина «Матч ТВ».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). «Динамо» (8) — девятое.