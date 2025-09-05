Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Впечатления от дебюта Кирилла за сборную России великолепные. Очень-очень рад за него, что удалось дебютировать в составе национальной команды. А оценки пусть лучше даёт тренерский штаб. Я, возможно, субъективен в отношении своих футболистов. В целом я доволен, неплохо», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Россией и Иорданией состоялся накануне, 4 сентября. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

