Агент Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией.

«Впечатления от дебюта Кирилла за сборную России великолепные. Очень-очень рад за него, что удалось дебютировать в составе национальной команды. А оценки пусть лучше даёт тренерский штаб. Я, возможно, субъективен в отношении своих футболистов. В целом я доволен, неплохо», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между Россией и Иорданией состоялся накануне, 4 сентября. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 0:0.