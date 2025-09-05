Агент Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией
Поделиться
Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
«Впечатления от дебюта Кирилла за сборную России великолепные. Очень-очень рад за него, что удалось дебютировать в составе национальной команды. А оценки пусть лучше даёт тренерский штаб. Я, возможно, субъективен в отношении своих футболистов. В целом я доволен, неплохо», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч между Россией и Иорданией состоялся накануне, 4 сентября. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 сентября 2025
-
12:18
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:00
-
11:58
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:40