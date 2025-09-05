Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Кирилла Глебова рассказал о повреждении игрока перед матчем сборной России с Катаром

Агент Кирилла Глебова рассказал о повреждении игрока перед матчем сборной России с Катаром
Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал, что его подопечный, возможно, не сыграет в матче сборных России и Катара из-за повреждения. Встреча пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Кирилла вчера побаливала нога. Пока не знаю, выйдет ли он в матче с Катаром. Днём сборная вылетает, будет решаться», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Глебов дебютировал за национальную команду во встрече с Иорданией (0:0) 4 сентября на «Лукойл Арене». Полузащитник вышел на поле во втором тайме на 61-й минуте.

Новости. Футбол
