Новичок «Краснодара» Пальцев: я — выходец из Второй лиги, тяжёлая логистика мне не страшна

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев ответил на вопрос о сложной логистике южного клуба из-за закрытых аэропортов.

— Тяжёлая логистика не смущала?

— Ни в коем случае. Я — выходец из Второй лиги, поэтому для меня это не страшно.

— Ты вчера добирался до Краснодара. Дорога вымотала?

— Да нет, особо сил не заняла — один самолёт и поезд, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за дагестанский клуб 10 матчей и забил один гол. По данным интернет-портала Тransfermarkt, рыночная стоимость Пальцева оценивается в € 2,5 млн.