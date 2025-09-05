Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

В Ассоциации футбола Иордании назвали сборную России сильным соперником

В Ассоциации футбола Иордании назвали сборную России сильным соперником
Генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар сказала, что сборная России является отличным соперником для игроков из Иордании. Накануне, 4 сентября, состоялся матч между Россией и Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«В первую очередь, я хочу поблагодарить Российский футбольный союз за гостеприимство и приём, всё прошло гладко. Это был важный матч для обеих команд. Технически — это было очень сложно. Нашей сборной нужно готовиться к чемпионату мира в следующем году, мы хотели сыграть с сильным соперником. Матч с командой России — отличная возможность для нас. Обе команды выступили хорошо, Россия для нас очень сильный соперник, находится высоко в рейтингах. Отличный опыт», — приводит слова Нассар ТАСС.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

