Руслан Литвинов: Иордания точно в тройке лучших в рейтинге соперников сборной России

Футболист сборной России Руслан Литвинов высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Иордании. Так, Литвинов отметил, что Иордания является достаточно сильной командой. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Тяжело сравнивать уровень, потому что я не играл ни с одной сборной, участвующей на чемпионате мира. Если составлять рейтинг соперников, то Иордания точно в тройке лучших. Ребята физически готовы. На поле удивило, что они сыграны и очень дисциплинированно действуют на каждом участке поля. Это приятно удивило», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.