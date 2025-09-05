Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Новичок «Краснодара» Пальцев: для меня было важно, чтобы «Динамо» Мх заработало на мне

Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о выгоде для махачкалинского «Динамо» со своего трансфера.

— То есть для тебя было важно, чтобы твой переход был выгоден «Динамо»?
— Конечно. Я хочу, чтобы и клубу удалось заработать на мне. «Краснодар» сделал лучшее предложение среди всех команд.

— Шамиль Газизов рассказал, что тобой интересуются много клубов, помимо «Краснодара». О каких командах ты точно знаешь?
— Из новостей я как раз знал только о «Краснодаре» и «Спартаке» — больше ничего, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за дагестанский клуб 10 матчей и забил один гол. По данным интернет-портала Тransfermarkt, рыночная стоимость Пальцева оценивается в € 2,5 млн.

