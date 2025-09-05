Скидки
Футбол Новости

Беннасер перешёл из «Милана» в «Динамо» Загреб. Игроком интересовались в России

Беннасер перешёл из «Милана» в «Динамо» Загреб. Игроком интересовались в России
Комментарии

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер присоединился к загребскому «Динамо» на правах аренды с опцией выкупа. Игроку остаётся пройти медицинское обследование. Об этом хорватский клуб сообщил на официальном сайте.

Напомним, в начале августа инсайдер Николо Скира в социальной сети X писал об интересе к футболисту сборной Алжира со стороны неназванного клуба из России. Вторую часть минувшего сезона Беннасер провёл в аренде в «Марселе», где он смог отметиться двумя голевыми передачами в 12 матчах Лиги 1.

Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

