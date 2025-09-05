Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук раскрыл, почему принял решение вернуться в Россию из швейцарского «Сьона»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, почему принял решение вернуться в Россию из швейцарского «Сьона». Антон присоединился к «Сьону» в сентябре 2024-го, игроком «Динамо» он стал в летнее трансферное окно — 2025.

— Почему ты решил вернуться? Что стало спусковым крючком, чтобы принять такое решение?
— У меня был ещё год контракта, изначально я планировал его доработать. Но сыграл тот фактор, что Валерий Георгиевич возглавил «Динамо». Я понимаю, что с ним могу стать лучше как футболист. Хочу постараться добиться результатов с новой командой.

— Перед возвращением у тебя был вариант только с «Динамо»?
— Я подписал контракт с «Динамо», говорить о другом не хочу, — приводят слова Миранчука «Известия».

Всего на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за «Сьон» в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

