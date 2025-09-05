Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сауся отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Балтики»

Агент Сауся отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Балтики»
Комментарии

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку калининградской команды. Ранее Metaratings сообщал, что красно-синие заинтересованы в футболисте «Балтики».

«Не буду ни подтверждать, ни опровергать интерес ЦСКА к Владиславу Саусю. По поводу общения клубов — лучше спросить у «Балтики» или ЦСКА», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Владислав выступает за «Балтику» с 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Андрей Мостовой оценил игру полузащитника ЦСКА Глебова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android