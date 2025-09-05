Агент Сауся отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Балтики»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку калининградской команды. Ранее Metaratings сообщал, что красно-синие заинтересованы в футболисте «Балтики».

«Не буду ни подтверждать, ни опровергать интерес ЦСКА к Владиславу Саусю. По поводу общения клубов — лучше спросить у «Балтики» или ЦСКА», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Владислав выступает за «Балтику» с 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.