Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

ПФК ЦСКА разгромил свою молодёжку в товарищеском матче со счётом 6:0

Комментарии

Московский ЦСКА во время паузы на игры сборных провёл нестандартный товарищеский матч со своей молодёжной командой. Встреча прошла в рамках одной из тренировок армейцев. Итоговый счёт — 6:0 в пользу взрослой команды ЦСКА.

Голы в составе армейской команды забили: Алеррандро (дубль), Лионель Верде, Артём Сериков и неназванный игрок, который находится на просмотре в ЦСКА. Ещё один мяч срезал в свои ворота защитник молодёжки армейцев.

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. У лидера, «Краснодара», 16 очков в активе.

