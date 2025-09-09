Сербия — Англия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Самые большие стадионы мира: