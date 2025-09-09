Скидки
Сербия — Англия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Права на трансляцию матча отбора к ЧМ-2026 Сербия — Англия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Тухель объяснил, почему не включил Трента в заявку сборной Англии на матчи отбора к ЧМ

Самые большие стадионы мира:

