Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк оценил дебют Кирилла Глебова за сборную России

Матвей Кисляк оценил дебют Кирилла Глебова за сборную России
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил дебют хавбека армейцев Кирилла Глебова за сборную России. 19-летний Глебов впервые сыграл за национальную команду России в товарищеском матче с Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Если бы забил, вообще было бы шикарно! А так, было видно и желание, и скорость. Кирилл очень хорошо вышел на замену, я рад за него», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Кирилл Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей, забив четыре мяча. За первую команду армейцев молодой полузащитник выступает с 2023 года.

