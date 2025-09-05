Матвей Кисляк оценил дебют Кирилла Глебова за сборную России
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил дебют хавбека армейцев Кирилла Глебова за сборную России. 19-летний Глебов впервые сыграл за национальную команду России в товарищеском матче с Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
«Если бы забил, вообще было бы шикарно! А так, было видно и желание, и скорость. Кирилл очень хорошо вышел на замену, я рад за него», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».
В нынешнем сезоне Кирилл Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей, забив четыре мяча. За первую команду армейцев молодой полузащитник выступает с 2023 года.
Комментарии
