Матвей Кисляк оценил дебют Кирилла Глебова за сборную России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил дебют хавбека армейцев Кирилла Глебова за сборную России. 19-летний Глебов впервые сыграл за национальную команду России в товарищеском матче с Иорданией. Прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

«Если бы забил, вообще было бы шикарно! А так, было видно и желание, и скорость. Кирилл очень хорошо вышел на замену, я рад за него», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Кирилл Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей, забив четыре мяча. За первую команду армейцев молодой полузащитник выступает с 2023 года.